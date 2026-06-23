Après la défaite, un autre coup dur pour Pape THIAW et le Sénégal

C’est un véritable coup de massue pour le Sénégal. Déjà battus par la France (1-3) et la Norvège (2-3) et dos au mur, les Lions de la Téranga voient leur tournoi virer au cauchemar avec la blessure de leur dernier rempart, Édouard MENDY. Touché sur l’action ayant précédé le troisième but norvégien, le gardien sénégalais a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 63e minute, visiblement en grande difficulté. Les premiers examens médicaux sont sans appel : une atteinte sérieuse des ligaments du genou gauche, une blessure suffisamment grave pour mettre un terme à sa participation au tournoi.





Au-delà de la défaite sur le terrain, cette perte représente un choc immense pour le groupe sénégalais. Édouard MENDY, pilier de la sélection et garant de la solidité défensive, ne pourra plus tenir sa place dans une compétition où chaque détail compte.















































































walf