Après le départ du désormais ex DG, Ibrahima Fall, encore une cascade de démissions à la Banque de Dakar

C'est connu: les départs "surprises" peuvent chambouler les plans d'une équipe et/ou d'un projet. Cependant, tous les départs n'ont pas la même saveur. La fin d'un stage, d'un contrat de travail à durée déterminée, un départ en retraite ou en congé maternité... Ce sont des départs actés, que l'on peut anticiper.

En revanche, les départs surprises sont beaucoup plus cruels: démissions, départ opportuniste pour une société concurrente, burn-out... Et malheureusement, le moment de ces "claquements de porte" ne sont pas toujours très bien choisis: en plein milieu d'un projet d'une importance capitale, ou d'une entreprise en plein essor... Il arrive parfois qu'un départ change complètement la donne. Une source de perturbations pour un projet.



Cela dit, il y'a de quoi se poser des questions sur ce qu'il est convenu d'appeler "le cas de la Banque de Dakar". Et, pour cause? Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité la démission du DG Ibrahima Fall (qui a finalement déposé ses baluchons à Coris Bank), a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que plusieurs employés et non des moindres ont quitté la dite banque. Parmi eux, on peut citer :Adja Sawdatou Diallo (trésorière), Pape Laye Wade (Directeur Monétique), Pape Diomaye qui n'est autre que le chargé des grandes entreprises.



Nos sources , très au fait de la situation à la BDK , nous soufflent que d'autres employés et non des moindres entendent rendre le tablier.





Pour ceux qui l'ignorent encore, avec un capital de 16 milliards de francs dont 78% des actions détenus par le milliardaire Espagnol Alberto Cortina, la Banque de Dakar se veut une des plus grandes banques de la place.

Installée dans les locaux de la Société nationale de recouvrement (Snr), elle a, entre autres, comme charge mensuelle, le paiement d’une trentaine de millions de francs.





Affaire à suivre...