Après leur qualification, les Lions regagnent leur camp de base à New Jersey

Après sa large victoire face à l’Irak (5-0), les hommes de Pape Thiaw avaient déjà un pied, voire plus, en 16es de finale. Une performance solide, marquée notamment par un doublé de Pape Gueye, ainsi que des réalisations d’Ismaïla Sarr, Habib Diarra et Iliman Ndiaye. Ce succès, combiné au match nul entre l’Irak et l’Égypte ainsi qu’à d’autres résultats favorables, a permis aux Lions de figurer parmi les meilleurs troisièmes et de poursuivre leur aventure mondiale.



Dans la foulée de cette qualification, la sélection sénégalaise n’a pas traîné. À peine le match terminé, la délégation a quitté le stade aux alentours de 1h du matin (heure locale) pour regagner son camp de base à New Jersey (New Brunswick). Désormais installés, les joueurs vont poursuivre leur récupération et leur préparation en attendant de connaître leur adversaire en 16es de finale, qui sera déterminé à l’issue des deux derniers matchs de groupes restants.





































































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