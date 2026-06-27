«Diomaye, tu n’es pas f…» : Amadou B. enfonce le clou, les enquêteurs l’envoient…

Amadou B. n’a pas reculé face aux enquêteurs. Ce réparateur de téléphones qui, dans une vidéo virale, menaçait de «brûler» le Président Diomaye Faye, le procureur de la République et des magistrats, a assumé ses propos face aux enquêteurs. «Je suis prêt à mourir en prison», a-t-il ajouté, selon Libération, qui rend compte de l’audition du mis en cause.



Amadou B. a été déféré au parquet, inculpé et placé sous mandat de dépôt pour offense au président de la République, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves et menaces de mort.

Celui qui se présente en militant de Pastef a donc passé sa première nuit en prison. «Son dossier a été confié au juge du premier cabinet du tribunal de Saint-Louis», complète Libération.

























































































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