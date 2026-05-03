Après plusieurs semaines de cavale en Gambie, le marabout "milliardaire", Serigne Abdoulaye Faye, cité dans une affaire...d'homosexualité, finalement arrêté par la DIC (EXCLUSVITÉ DAKARPOSTE)

Depuis plusieurs semaines, il jouait au chat et à la souris avec les limiers de la Division des Investigations Criminelles. Mais, comme toute chose a une fin, Serigne Abdoulaye Faye, surnommé "marabout milliardaire", qui s'était terré en Gambie, est finalement tombé dans la souricière des enquêteurs de la rue Carde à Dakar.



Le fait que cet individu fasse l'objet de recherches par la police découle d'une nécessité d'enquête. En un mot, la DIC était à ses trousses aux fins de l'interroger sur des faits délictuels.

En effet, détenant des preuves d'infractions concernant le sieur Serigne Abdoulaye Faye dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire du fameux mineur arrêté récemment à Touba, le "marabout", qui a été arrêté pour des faits d'escroquerie, sera, ipso facto, convoqué. Mais, contre toute attente, Serigne Bi avait organisé sa disparition. N'en démordant pas, les limiers de la DIC l'avaient à l'oeil. Ils ont finalement procédé à son interpellation durant ce long week-end .



Au moment où ces lignes sont écrites , il est au "frais" (en garde à vue ).



Pour rappel, un père de famille à Touba, inquiet du comportement de son fils mineur, a fouillé le téléphone portable de ce dernier. Il y trouve des images et des conversations révélant un système impliquant des personnalités et l'existence de réseaux d'« actes contre-nature », tenez-vous bien...tarifés . Il signale l'affaire à la police. Ce qui a mené à l'arrestation de plusieurs individus (des célébrités dont Serigne Abdoulaye Faye citées).





Dakarposte y reviendra amplement !























