Le capitaine Touré salue un président Diomaye Faye profondément attaché aux valeurs de justice et d’équité

Nous adressons nos vives félicitations à Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, pour son interview aussi brillante que sincère.



Nous saluons particulièrement la constance et la fermeté avec lesquelles il défend l’avènement d’une justice véritablement indépendante.



Une justice affranchie de toute tutelle politique est, avant tout, une garantie fondamentale pour chaque citoyen, les tenants du pouvoir en première ligne. Car le pouvoir, par essence transitoire, ne saurait se substituer à l’État de droit.

En érigeant ce principe en boussole, le Chef de l’État œuvre à la consolidation de nos institutions et à la protection de nos enfants, les générations futures.



Lors de son intervention, ce n’est pas seulement le Président de la République qui s’est exprimé, mais un homme profondément attaché aux valeurs de justice et d’équité.



Son discours porte une vision à la fois humaine et républicaine, où l’impartialité et l’égalité de tous devant la loi demeurent les piliers d’une démocratie apaisée, forte et crédible.





Seydina Oumar Touré