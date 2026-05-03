SECTEUR DU BTP : LE CHEF DE L’ÉTAT RASSURE LES ACTEURS ET ANNONCE LE RETOUR DE L’INVESTISSEMENT PUBLIC

Face aux inquiétudes exprimées par les acteurs du bâtiment et des travaux publics (BTP), confrontés à un ralentissement de l’activité et à des tensions de trésorerie, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à rassurer sur les perspectives du secteur.



S’exprimant devant la presse, le chef de l’État a reconnu les difficultés actuelles, tout en affirmant qu’une dynamique de redressement est déjà engagée. « Il y a un ralentissement, mais nous sommes en train de redresser », a-t-il déclaré.



Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la nécessité d’assainir durablement le secteur du BTP à travers une gouvernance plus rigoureuse. Il a notamment évoqué la lutte contre les pratiques qui fragilisent les finances publiques et ralentissent l’exécution des projets, notamment les surfacturations, les marchés non exécutés et les retards dans les chantiers.



Le président a également souligné l’importance d’une meilleure gestion du littoral, intégrée dans une stratégie de développement plus vertueuse et mieux encadrée.



Au cœur de la relance annoncée figure le retour de l’investissement public, présenté comme le principal moteur de redynamisation du secteur. Selon le chef de l’État, plusieurs projets et chantiers devraient reprendre dans les prochains mois afin de soutenir l’activité économique et de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises du BTP.



L’État entend aussi accompagner davantage le secteur privé afin de stimuler la commande et restaurer la confiance des acteurs économiques.



La situation des petites et moyennes entreprises du BTP, particulièrement touchées par les retards de paiement et les difficultés financières, a également été abordée. Le président de la République a annoncé la mise en place de mécanismes destinés à faciliter l’accès au financement pour permettre aux entreprises de relancer leurs activités et de respecter leurs engagements.



Bassirou Diomaye Faye a enfin insisté sur la nécessité de mobiliser des financements concessionnels, à faibles taux d’intérêt et à longue maturité, afin de soutenir durablement le secteur dans un contexte économique encore fragile.



Le chef de l’État a rappelé que la relance du BTP reste étroitement liée aux enjeux d’emploi, de pouvoir d’achat et de dynamisation globale de l’économie nationale.







































Rts