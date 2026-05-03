RENÉGOCIATION DES CONTRATS : LE CHEF DE L’ÉTAT DÉFEND UNE STRATÉGIE GAGNANTE ET RASSURE LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé ce samedi que plusieurs contrats ont déjà été renégociés par l’État du Sénégal afin de permettre une meilleure préservation des intérêts nationaux et une optimisation des ressources publiques.



S’exprimant lors d’un entretien accordé à plusieurs médias, le chef de l’État a indiqué que ces renégociations concernent notamment le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), en particulier les projets de constructions scolaires et universitaires.



Selon Bassirou Diomaye Faye, ces discussions ont permis d’obtenir des résultats concrets, avec la réalisation de salles de classe supplémentaires et l’extension de certains établissements.



Le président a également évoqué des renégociations portant sur de grands projets d’infrastructures, notamment l’autoroute Fatick-Mbour-Kaolack. « Nous avons discuté pour avoir un pourcentage conséquent », a-t-il déclaré.



Pour le chef de l’État, ces démarches ne doivent pas susciter d’inquiétudes, dans la mesure où elles permettent au Sénégal de bénéficier de davantage de ressources et de parts dans certains projets stratégiques.



« Jusqu’ici, cela n’a rapporté au Sénégal que plus de parts, plus de ressources qui seront redéployées pour d’autres réalisations », a soutenu le président de la République.



Bassirou Diomaye Faye a toutefois tenu à rassurer les investisseurs et partenaires économiques sur le respect des engagements du Sénégal.



Il a insisté sur le fait que les renégociations se déroulent dans un climat de dialogue et de concertation, sans aucune pression susceptible de fragiliser les investissements privés.



« Rien ne se fait sous la contrainte qui menace leurs investissements, car nous devons leur donner des garanties de sécurité pour leurs investissements », a affirmé le chef de l’État.



À travers cette approche, le gouvernement entend concilier défense des intérêts stratégiques du pays et maintien d’un climat favorable aux investissements et aux partenariats économiques.

































Rts