Après un mois passé en prison : Ameth Thiou et Eumeudy Badiane sont libres

Liberté…



Les danseurs de Wally Seck, Eumeudy Badiane et Ameth Thiou qui étaient visés pour outrage public aux bonnes mœurs et acte impudique ont fini de purger leur peine. Placés sous mandat de dépôt depuis le 25 juin, aujourd’hui ils hument de nouveau l’air de la liberté.



Rappel…



Pour rappel, Ameth Thiou et Eumeudy Badiane, qui se sont embrassés en plein concert de Wally Seck, avaient choqué beaucoup de Sénégalais. Mame Makhtar Guèye, initiateur de la plainte de Jamra, voyait derrière cet acte commis en plein mois de gay pride, “un clin d’œil” à la communauté LGBT.