Après un tête-à-tête avec Vladimir Poutine: Macky Sall annonce son voyage à Kiev

« Oui (…) j’irai également à Kiev. C’est important pour contribuer au retour de la paix », a dit M. Sall à des journalistes en arrivant à un sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).



M. Sall n’a pas donné plus de précisions.



M. Sall a été reçu par M. Poutine vendredi à Sotchi (sud de la Russie). Il lui a demandé au nom des pays africains « de prendre conscience que nos pays (…) sont des victimes de cette crise au plan économique ».



Il a invoqué le blocage des céréales, les pays africains étant fortement dépendants des exportations de Russie et d’Ukraine, ainsi que la pénurie d’engrais. Il a fait valoir que les sanctions occidentales contre la Russie aggravaient les effets de la crise pour les pays africains, et a appelé à ce que le secteur alimentaire soit tenu à l’écart des représailles.



Il a dit plus tard être sorti « rassuré » de ses entretiens avec M. Poutine.











































Le Soleil