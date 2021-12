Après une longue absence, le célèbre Titi Camara brise enfin le silence :"J'ai pris des risques pour Macky Sall (...) Les fameuses émeutes de Mars sont l'expression d'un mécontentement social ancien (...)"

Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Décembre 2021 à 23:05 Rédigé par Dakarposte le Mardi 21 Décembre 2021 à 23:05

Dans cette trouvaille à l'actif de la rédaction de dakarposte, intitulée "20 MN CHRONO AVEC...", nous avons réussi à "coincer" et faire parler l'illustre Titi Camara. Qui a été sorti de l'anonymat par le fameux documentaire sur nos vaillants Gaindes du football dénommé "La Tanière des Lions". Un moment d'échanges et de vérité...sans concession avec Titi. Qui est revenu sur ses relations avec le Président Macky Sall, les joueurs Sénégalais comme Habib Beye entre autres, la CAN qui pointe déjà le bout du nez, les regrettables émeutes de Mars dernier ... Suivez la vidéo !