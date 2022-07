Arabie saoudite : Joe Biden se prépare à un voyage particulièrement délicat

Il avait promis à l’Arabie saoudite un statut de « paria » après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Voilà que Joe Biden s’apprête finalement à rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane. Le chef d’Etat américain s’envole ce mardi pour un premier voyage particulièrement délicat au Moyen-Orient. Il arrive mercredi en Israël. Mais surtout, vendredi, il ira à Jeddah, en Arabie saoudite.



Air Force One effectuera un vol direct inédit entre l'Etat hébreu et ce pays qui ne reconnaît pas son existence. Donald Trump avait fait un trajet historique, en 2017, dans l’autre sens.



Allié stratégique incontournable

Mais le voilà prêt à renouer avec un pays qui est depuis des décennies un allié stratégique incontournable des Etats-Unis, un gros pourvoyeur de pétrole et un acheteur avide d’armement.



« Nous avons renversé la politique de chèque en blanc que nous avions héritée » du précédent président Donald Trump, très indulgent avec Riyad, se défend Joe Biden dans une tribune au Washington Post, samedi. « Depuis le début, mon but a été de réorienter – mais pas de rompre – les relations », assure-t-il.