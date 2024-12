Arabie saoudite: arrivée d'Emmanuel Macron à Riyad pour resserrer les liens diplomatiques

Rédigé par Dakarposte le Mardi 3 Décembre 2024 à 00:41 modifié le Mardi 3 Décembre 2024 - 00:44

Emmanuel Macron est arrivé à Riyad ce lundi 2 décembre. Le président français effectue une visite d'État de trois jours en Arabie saoudite. En pleine guerre à Gaza, en pleine offensive des rebelles et de jihadistes en Syrie, et à l'heure d'un cessez-le-feu plusieurs fois enfreint au Liban, la France cherche à cultiver ses relations avec un pays au rôle de plus en plus fort dans la région ces dernières années.



À sa descente d’avion à Riyad, Emmanuel Macron a été accueilli par plusieurs coups de canon avant de se rendre au palais royal pour rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salman. Six ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, le royaume est redevenu fréquentable aux yeux de nombreux pays occidentaux.



Riyad est un interlocuteur clé pour Washington ou encore pour Paris quand il faut jouer les entremetteurs dans la région, car elle parle à tout le monde ou presque. Le pays a renoué l'an dernier avec son grand rival, l'Iran. Il discute avec la Chine et n’a pas coupé les ponts avec Moscou.





Soigner la relation avec le prince Mohammed ben Salman



À quelques semaines du retour au pouvoir de Donald Trump, qui promet de rebattre les cartes de la diplomatie américaine dans la région, Emmanuel Macron veut d’autant plus soigner la relation avec le prince héritier et tenter de convaincre l’Arabie saoudite de financer une partie de la reconstruction du Liban, là où Paris se targue d'avoir joué un rôle clé dans l'obtention d'un cessez-le-feu.



Sera-t-il question des droits humains lors de la visite ? Selon Amnesty International, des dizaines de personnes sont emprisonnées ici pour des délits d'opinion. « L'excellence de la relation » entre les deux pays permet d'aborder le sujet, assure la présidence française, tout en assurant ne « pas [avoir] connaissance » de ces cas.



































Rfi

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"