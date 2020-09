Aramine Mbacké et Sokhna Sarr, la fille du célèbre Mor Maty Sarr, finalement divorcés

Un divorce n’est jamais une partie de plaisir. C’est toujours une expérience difficile, humainement, économiquement et émotionnellement. L’échec d’un mariage est une souffrance qui engendre du stress et beaucoup d’émotions.



En temps normal, les divorces sont déjà compliqués à gérer, mais un divorce qui arrive lors d'une pandémie mondiale est encore plus angoissant. Et c'est précisément ce qui est arrivé au couple Aramine Mbacké et Sokhna Sarr. Dakarposte a appris que cette dernière s'est séparée du frère de feu Kader Mbacké.Il nous revient que c'est elle (Sokhna Sarr) qui aurait demandé le divorce pour des raisons encore floues. Du moins, pour le moment. Car, les radars fureteurs de dakarposte continuent de "creuser" sur les vraies raisons de la séparation de Mbacké (comme on le surnomme) et Sokhna. Qui ont vécu leur âge d'or ensemble au pays de Trump durant, tenez-vous bien...plus de 20 ans.

En effet, le couple, réputé bosseur, discret, mais amoureux, a commencé à se fréquenter il y'a de cela plus de deux décennies. Malheureusement, à l'image de tout couple, leur relation a connu des hauts et des bas. Et, ils se sont séparés.



Nous gardons espoir d’une réconciliation du couple!



Nos tentatives de joindre M. Mbacké et son désormais épouse aux fins de recueillir leurs versions sont restées vaines.

Affaire à suivre...