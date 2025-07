Ardo Gningue officiellement déclaré fugitif, la police émet un avis de recherche

Convoqué ce mardi par la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC), l’activiste Ardo Gningue ne s’est pas présenté aux enquêteurs. Selon le journal Libération, il est désormais officiellement déclaré en fuite et fait l’objet d’un avis de recherche.



Dès la réception de sa convocation, l’opposant a tout simplement éteint son téléphone, rendant impossible tout contact avec lui. Une stratégie différente de celle adoptée par Badara Gadiaga, également visé par une enquête, mais qui s’est présenté à la DSC avant d’être placé en garde à vue.



Le chroniqueur est sous le coup d’une enquête « pour discours contraire aux bonnes mœurs », suite à ses déclarations sur le Premier Ministre lors de l’émission Jakaarlo sur la TFM.



L’activiste devait être auditionné à la suite d’une publications sur son compte Facebook, dans laquelle il affirmait que le leader de Pastef aurait reconnu avoir fréquenté une p…dans le salon Sweet Beauté.



Pour mémoire, le 10 mars dernier, Ardo Gningue a été arrêté et détenu pendant une dizaine de jours. Il a ensuite été libéré à l’issue d’un procès au cours duquel il a été reconnu coupable de “propositions contraires aux bonnes mœurs” et condamné à deux ans de prison avec sursis, assortis d’une amende de 200 000 F CFA.









































































rewmi