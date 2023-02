Arrestation : Comment Abdoulaye Thomas Faye de Pastef Kaffrine a été arrêté...

D’après le journal, Abdoulaye Thomas Faye a été arrêté suite à son post à travers son compte « Thomas Sankarariste Faye » après que le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a été interpellé et embarqué dans un véhicule blindé de la police pour être conduit à son domicile à la Cité Keur Gorgui. Libération informe que la Sr de Thiès s’est appuyée sur la Brigade de recherches de Kaolack et la Brigade territoriale de Kaffrine pour procéder à l’arrestation de Faye. Professeur au Lycée technique de Diourbel, le mis en cause a été, par la suite, conduit à Thiès.





















































igfm