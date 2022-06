Arrestation de Bara Doly : Le ministre de la Justice assume pleinement

« Au cours d’un rassemblement autorisé, organisé le 8 juin 2022, à la place de la Nation, Monsieur Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly a tenu publiquement des propos outrageants à l’encontre du président de la République. (…) Conformément aux lois et règlements en vigueur dans notre pays, la chancellerie a donné des instructions au ministère public pour que l’auteur de tels faits soit poursuivi », a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué. Condamnant ces propos, Me Malick Sall assume pleinement avoir activé la machine judiciaire contre le député de l’opposition.



« Le ministère de la Justice condamne fermement ces déclarations d’une particulière gravité, puisque visant la personne incarnant la plus haute institution de la République », souligne la chancellerie dans son communiqué. Non sans rappeler que « les échéances électorales futures ne sauraient être le prétexte à des dérapages verbaux de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération des citoyens ou à jeter le discrédit sur les institutions ».





Déféré au parquet ce matin, le procureur de la République a saisi le doyen des juges d’instruction et requiert le mandat de dépôt.