Arrestation de Bassirou Diomage Faye- Le rant (entendez coup de gueule) de Déthié Fall

Chers compatriotes,Nous dénonçons et condamnons cet acharnement inexplicable et injustifié que subissent depuis un certain temps les militants et responsables du parti PASTEF dont Waly DIOUF, El Malick NDIAYE - qui sont toujours sous bracelet électronique - et le secrétaire général Bassirou Diomaye FAYE arrêté hier, dans son lieu de travail, de manière indécente.Notre démocratie ne mérite pas ça. Notre Sénégal ne mérite pas ces clichés abjects qui déshonorent notre démocratie acquise à la suite de longues années de lutte.Face à cette volonté clairement affichée du régime d'avancer désormais à visage découvert dans son entreprise de bâillonner les libertés, la responsabilité individuelle de chaque citoyen est engagée : RESTER DEBOUT ET FAIRE FACE.Le PRP marque sa solidarité à l'ensemble des détenus politiques et réitère son appel à la détermination pour la préservation de la démocratie et de l'Etat de droit.Déthié FALL,Président du PRP