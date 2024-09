Arrestation de Jérôme Bandiaky : une perquisition effectuée ce matin par la DIC dans une de ses maisons à Mbour.

Après avoir été arrêté hier soir aux environs de 22 h à son domicile et conduit immédiatement dans les locaux de la division des investigations criminelles (DIC), Jérôme Bandiaky alias « Sniper » a été mis en position de garde à vue dans la soirée. Il s'en est suivi une audition de 00 h à 01 h 35 du matin en présence de ses avocats. Et, au terme de l'interrogatoire, il a été conduit au commissariat du Plateau pour y passer la nuit. Selon des informations de Dakaractu très tôt ce matin, il a été transporté par les éléments de la DIC qui ont effectué un déplacement avec le mis en cause dans le département de Mbour pour une perquisition dans une maison qui appartiendrait à Jérôme Bandiaky. Après cette opération, il a été ramené dans les locaux de la division des investigations criminelles au moment où ses lignes sont écrites. L’enquête se poursuit présentement.









































































