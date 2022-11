Arrestation de Pape Alé Niang : Alioune Tine demande clémence au Président Macky Sall

Rédigé par Dakarposte le Lundi 14 Novembre 2022 à 11:48

Suite à l’arrestation du journaliste d’investigation Pape Alé Niang, le fondateur d’Afrikajom Center, Alioune Tine invite le Président Macky Sall à la clémence.



Ainsi, il demande Macky Sall de libérer le journaliste Pape Alé Niang, ainsi que les détenus d’opinion. « Le Chef de l’Etat devrait le faire pour sauvegarder l’image du Sénégal », a-t-il soutenu.



Alioune Tine de demander dans un tweet : « Excellence M. le Président Macky Sall, je vous prie de bien vouloir libérer le journaliste Pape Alé Niang et tous les détenus d’opinion. Il faut le faire pour la sauvegarde de l’image du Sénégal et dégrossir les fronts et les tensions dont l’accumulation pourrait être une menace ».

Mamadou Ndiaye