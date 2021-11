Arrestation de faux policiers à Diamaguène

Deux faux policiers ont été déférés au parquet vendredi dernier pour usurpation de fonction, chantage sexuel et extorsion de fonds. M. K. et B. V. S. ont été interpellés grâce à un plan bien établi par les éléments de la Brigade de recherches de la Police de Diamaguène Sicap Mbao.



Selon "L'As", les mis en cause qui se faisaient passer pour des policiers, menaçaient une dame. En fait, l’un des faux agents de police demandait à la fille de venir chez lui pour entretenir des rapports sexuels avec elle, sous peine de représailles. Il menaçait la dame d’une descente musclée chez elle pour la cueillir.



Acculée, la dame se rend à la police pour expliquer son problème, avant de porter plainte. Sur ce, les limiers de Diamaguène Sicap Mbao, avec la complicité de la fille, tendent un piège à l’un des faux agents. Après un coup de fil, la fille a donné rendez-vous au faux policier, à une station d’essence. Dès qu’ils ont débarqué sur les lieux, ils ont arrêtés avant d’être déférés au parquet.

























