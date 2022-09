Arrestation de présumés dealers à Pikine Texaco

Le mécanicien I. Bâ ( 22 ans) et la ménagère M. B., âgée de 17 ans, croupissent en prison pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien portant sur 23,5 kg. Selon nos sources, tout est parti d’une information reçue par les limiers, faisant état d’un vaste trafic de chanvre indien entretenu par quatre individus entre Pikine et Yarakh. Ils ont été informés aussi de la livraison incessante d’une quantité importante de chanvre indien aux jumeaux Assane et Ousseynou, qui entretiennent le trafic à la plage de Yarakh. Ainsi, les hommes du Commissaire Mame Arona établissent une planque pour suivre les déplacements des dealers.



Mis au parfum de la livraison de 30 kilogrammes de chanvre indien au domicile des jumeaux à Pikine Texaco, les limiers effectue une descente sur les lieux, pour interpeller deux membres de la bande que sont I. Bâ et M. B., par ailleurs, épouse d’un des jumeaux, en l’occurrence Assane. Interrogés sur la provenance de la drogue, les mis en cause ont préféré garder l’information. Ils ont été placés en garde-à-vue à la Police de Pikine pour les besoins de l’enquête. Leurs acolytes à savoir les jumeaux, sont activement recherchés.















Avec L'As