Arrestation des présumés meurtriers du Commandant Sané : Les précisions de la gendarmerie

Le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale s’est fendu d’un communiqué pour apporter des éclaircissements sur les individus appréhendés. Ceci dans le cadre de l’enquête de la mort de l’Adjudant-major, Tamsir Sané.



« Suite au meurtre du commandant de la brigade de Koumpentoum survenu le vendredi 26 juillet 2019 lors de la tentative de vol à main armée du bureau de la Poste de la localité, le rideau de surveillance et d'interception installé par les unités de la gendarmerie nationale a permis de procéder à l'interpellation de dix-neuf (19) personnes dans différentes localités.



Les investigations ont permis d'établir que parmi les personnes interpellées, sept (07) ont activement participé à ce braquage », a-t-on écrit dans le document. Qui ajoute : « Aussi, ces informations sont-elles mises à la disposition de la presse et de l’opinion pour éviter toute violation du secret de l’instruction et préserver les chances de boucler de manière exhaustive les investigations qui se poursuivent ».











seneweb