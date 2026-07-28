Arrestation du chef d’une bande de motocyclistes pour des faits de « Simol »

Le 26 juillet 2026, aux prémices de l'aube, le Commissariat d’arrondissement de Malika a mis un terme aux agissements de deux individus, désormais poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de vol nocturne en réunion avec usage de moyens roulants, et rébellion.



Il était environ cinq heures du matin lorsque l'alerte fut donnée par des chauffeurs inquiets, signalant la présence d'une horde de délinquants qui dictaient leur loi sur la Voie de Dégagement Nord (VDN 3).

Dépêchés immédiatement sur les lieux, les éléments de la brigade spéciale découvrirent un spectacle saisissant : une vingtaine de jeunes gens, juchés sur leurs montures motorisées, entravaient délibérément la circulation dans le dessein d'intercepter les automobilistes et de détrousser les voyageurs.À la vue des forces de l'ordre, le groupe tenta de s'éparpiller, engageant une course-poursuite haletante.



Les policiers parvinrent à capturer le chef présumé du gang, désarçonné après la chute de la motocyclette qu'il partageait avec deux de ses complices. Loin de se résigner à la capture de leur meneur, les autres membres de la bande firent front et prirent violemment à partie les agents de police.

Face à cette vindicte hostile et pour rompre l'encerclement, les forces de sécurité durent faire usage de leurs armes à feu, procédant à des tirs de sommation afin de disperser la foule menaçante.

La traque ne s'arrêta pas là. Poursuivant leurs patrouilles de sécurisation dans les environs, les enquêteurs repérèrent un second suspect, trahi par la panne de carburant de son deux-roues.

Ce dernier fut promptement appréhendé et conduit au poste, tout comme le premier suspect.Soumis au feu des questions lors de leur interrogatoire, les deux hommes tentèrent en vain de nier l'évidence des charges pesant contre eux.

Ils ont été placés en position de garde à vue, tandis que leurs engins ont été consignés par la justice. Une enquête approfondie demeure ouverte pour identifier et traquer les derniers membres de cette bande en fuite, afin de restituer à la VDN 3 sa quiétude légitime.