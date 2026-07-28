Haute Cour de justice : L'heure du verdict a sonné pour l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall

Renvoyé devant la Haute Cour de justice sous le coup d'infamantes accusations de corruption, l’ancien garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, feint de défier son destin ce mardi 28 juillet 2026.

C’est dans l'enceinte solennelle de la Cour suprême que se joue désormais l'honneur de l’ex-ministre de la Justice, sommé de s'expliquer sur les méandres et les opacités entourant l’attribution de prestigieux marchés d’infrastructures judiciaires.

Au cœur de ce réquisitoire se dessine l'ombre d'une tentative de corruption, une affaire de collusion présumée avec l’entrepreneur Cheikh Guèye.

Ce dernier, dont les agissements font déjà l'objet d'une instruction rigoureuse au deuxième cabinet de Pikine-Guédiawaye, est appelé à déposer à la barre en qualité de témoin, liant ainsi son sort, le temps d'une audience, à celui de l'ancien dignitaire.