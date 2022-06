Arrestation rebelle Mfdc : « Kabiline est dangereux pour la sécurité du pays » (Procureur de la république)

Les preuves…



« Les enquêtes menées avec promptitude, savoir-faire, engagement et professionnalisme par les enquêteurs de la gendarmerie ont permis de cerner l’itinéraire, le parcours et le profil psychologique de Ousmane KABILINE DIATTA qui, apparaît incontestablement comme un combattant aguerri qui a fait ses preuves aussi bien durant les combats dans le maquis que dans les tâches opérationnelles d’encadrement et de mobilisation des membres de l’aile civile du MFDC, tâches qui lui étaient souvent dévolues« , a soutenu le procureur de la République.



Les détails…



Le maitre des poursuites ajoute : « Sous ce rapport, les renseignements ont révélé, qu’enrôlé très tôt dans les rangs du MFDC, M. Ousmane Kabibiline DIATTA qui a gravi tous les échelons pour devenir un haut responsable respecté et écouté par toutes les factions du mouvement, était impliqué dans toutes les attaques et les actions d’harcèlement menées ces dernières années contre les militaires de l’armée nationale. Et les populations civiles durant les braquages. »









































































































