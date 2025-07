Arrestation spectaculaire à Grand Yoff – Pris en flagrant délit, il a tenté d’avaler la drogue !

Le Commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff a procédé, ce samedi 5 juillet 2025 vers 16h, à l’interpellation d’un individu pour détention et trafic de crack, dans le quartier Arafat, au sein d’un réseau connu sous le nom de « SENZELA ».



L’individu, domicilié à la cité Millionnaire, a été identifié grâce à un renseignement ciblé.



Pris en flagrant délit après avoir vendu une pierre de crack, il a tenté de fuir et d’avaler un sachet contenant 5 cailloux de crack.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit.