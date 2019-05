Arrêt sur image ! De retour de la Mecque, Waly Seck débarque à Dakar avec cet accoutrement et ses fameux bling-bling

Ceux qui croyaient que le chanteur Waly Ballago Seck allait complètement changer son look après son "Oumra " (petit pèlerinage) à la Mecque se sont fourvoyés. Sur toute la ligne. Le fils de Ballago tient, apparemment comme à la prunelle de ses yeux, à son contesté port vestimentaire. En atteste, cette tenue décontractée et sa légendaire parure en or porté par le "Faramarène" comme il se fait surnommer par ses inconditionnels. C'est dire que ce n'est pas demain la veille que Waly se départira de son accoutrement d'une bizarrerie déroutante.