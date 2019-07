Arrêt sur image ! Feu Ousmane Tanor Dieng pose avec son ami PYM, son épouse, Me Dior Diagne ...

Dans ce monde futile et périssable, il y a beaucoup d'amis ordinaires et seulement quelques amis véritables. De ceux qui sont là envers et contre tout, de ceux qui rient et pleurent avec nous… De ceux dont on sait, avec force et conviction, qu'ils nous apprécient telles que l'on est. La certitude de se savoir aimée est une clé de l'amitié : elle garantit cette liberté de parole indispensable à une relation honnête. Mais, du défunt Ousmane Tanor Dieng, les proches, parents et amis gardent l'image de son amitié sincère, profonde avec le Conseiller Technique au ministère des Finances Pape Yama Mbaye plus connu sous le pseudonyme de PYM.

Cette vielle photo de dakarposte capturée lors de la remise du prix de Ousmane Tanor MBaye (fils aîné de Me Dior Diagne et Pym) au concours général de 2017, en dit long sur leur degré d'intimité, qui faut-il le rappeler réclame une confiance absolue, et donc du temps. Et, tel a été le cas entre eux des décennies durant.

Comme disait un illustre penseur dans un de ses ouvrages: "Une véritable amitié ne s'établit vraiment qu'après avoir partagé le meilleur et le pire, traversé fous rires et disputes, surmonté les dissensions… ".

Feu "OTD" et "Pym" ont été des potes au sens noble du terme!