Arrêt sur image ! Free attire plus de clients qu'Orange

Comment attirer des clients ? Comment gagner des clients ? Quels outils pour trouver des clients ? Comment prospecter des clients ? Comment séduire et conquérir une nouvelle clientèle ? Autant de questions que se sont certainement posés ceux qui tiennent les manettes du service marketing du nouvel opérateur de téléphonie FREE.

Comme vous le voyez sur cette image capturée par la rédaction de dakarposte, ils ont trouvé, pourrait-on dire, l’ensemble des stratégies, tactiques et techniques de prospection permettant de trouver (ou d’attirer) des clients pour leur entreprise.



À y voir de plus près, notamment le rush indescriptible noté depuis l'arrivée de FREE au "pays de la Téranga", tout porte à croire que le perspicace service marketing du désormais ex TIGO a du prospecter les Sénégalais de tous bords bref des clients efficacement , sans tambour ni trompette, aux fins d’avoir un système clair pour repérer, attirer, trouver les clients et les amener à passer à l’action donc à acheter ou à migrer tout simplement vers FREE.