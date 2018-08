Arrêt sur image ! L'au revoir à la Mecque du DG de l'ARTP, Abdou Karim Sall

Sur cette image que nous file un radar fureteur de dakarposte, on reconnait entre mille le Dg de l'ARTP, Abdou Karim Sall en train de sacrifier au rituel du "Tawaf".



Il faut savoir que pour chaque pèlerin le Hajj se termine par de nouvelles circonvolutions (au nombre de 7) autour de la Kaaba. Ces dernières circonvolutions, dites " Tawaaf d’au revoir à la Kaaba" sont en train d’être faites depuis hier, au rythme des pèlerins et selon la programmation de leurs vols retours. Selon l’histoire, le pèlerinage s'inspire d'une tradition antérieure à l'islam, qui remonte à Abraham, patriarche biblique vénéré par les musulmans comme par les juifs et les chrétiens.



La Kaaba abritait des centaines d'idoles anté-islamiques détruites en 630 par Mohamed (Psl) lors de son « retour triomphal » à La Mecque. Le Hajj se tient une fois par an au début du mois lunaire musulman de Dhoul al-hajja. Le pèlerinage aux lieux saints de l’islam coïncide en général avec la fête du sacrifice (Aïd al-Adha, également appelée Aïd-el-Kebir – la grande fête, notamment au Maghreb, ou Tabaski en Afrique), au cours de laquelle les musulmans du monde entier sacrifient un animal, en général un mouton, en souvenir du sacrifice d'Abraham : ce dernier s'apprêtait à sacrifier son fils Ismaël en signe d'obéissance à Dieu, lorsque ce dernier le remplaça par un bélier.