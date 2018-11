Arrêt sur image ! La belle complicité entre ces deux épouses de Serigne Modou Kara

L'image en dit long sur la belle complicité entre ces dames. Il revient en effet à dakarposte que notre consoeur, Adja Sokhna Dieng Mbacké et sa "petite soeur" Sokhna Bousso Wade Mbacké (toutes deux épouses de Serigne Modou Kara) s'entendent comme larrons en foire.



Elles immortalisent ensemble l'instant parce qu'elles vivent en accord et en harmonie. Les deux dames ont comme dénominateur commun: la simplicité, la foi, disons une ferveur religieuse pour Serigne Touba mais aussi et surtout la discrétion; point dans quelconque excès de ce monde futile et périssable.



Cela dit, Serigne Modou Awa Balla Mbacké plus connu sous le pseudo de Kara a, pour ceux qui l'ignorent encore, démontré tout son attachement et sa profonde gratitude au Président Macky Sall et sa Première Dame Adja Marième Faye Sall.



La preuve, celui qui s'enorgueillit du titre d'Amiral de Bamba a récemment baptisé la toute dernière née de sa fratrie au nom de Marième Faye Sall.



D'ailleurs, c'est la maman de Marième Faye Sall Mbacké elle-même qui pose fièrement sur l'image avec la doyenne Adja Sokhna Dieng Mbacké.