Arrêt sur image- Feu le Dr Falla Paye posant avec ses trois enfants qu'il aurait "himself" tué

Cet homme sur l'image (le Dr Falla Paye) est soupçonné d’avoir tué ses trois enfants avant de se suicider.

Mais, à ce stade, aucun élément ne permet d’établir l’origine et les circonstances de ce drame qui alimente les débats.

Des voisins et ceux qui ont eu à côtoyer Paye s'accordent à le décrire comme un toubib professionnel, enjoué, sociable et dont l’attitude ne laissait pas, du tout alors présager un tel geste.



Il revient à dakarposte que Paye, qui aurait empoisonné ses enfants, prenait mal la rupture avec sa femme mais également la garde de leur progéniture par son ex épouse.

En un mot en mille, à l'origine, d'aucuns croient savoir "qu'il s'agit d'un désir de vengeance "d'un dément envers son ex."



En tous les cas, la mère des enfants dans un état de choc après l'annonce du quadruple décès, devrait bénéficier de l'assistance d'un psychologue.





Affaire à suivre...