Arrêt sur image! Johnson Mbengue, l'ami de l'élite, posant avec "You" et Macky

Comme pour tout métier, le journalisme a ses outils et le journaliste ne peut se passer de certains réflexes. Parmi ces réflexes, il y a la curiosité, la prise de notes, l’immortalisation des moments, la chasse à l’information, le désir de savoir, etc...

Quant aux outils, viennent en premier lieu, les appareils d’enregistrement (images, son, …) et le carnet d’adresses. Toutes les écoles et instituts de journalisme recommandent à leurs étudiants le carnet d’adresses. Ce qu'a très tôt compris notre confrère Johnson Mbengue.

En effet, ce pisse-copie, pièce maitresse de la cellule de communication de l'APIX, depuis quelques années, dispose d'un carnet d'adresses on ne peut plus enviable.

Comme vous le voyez, il pose avec son ami de longue date, le chanteur Youssou Ndour.

Sur l'autre image, on aperçoit Johnson à côté du Pr Sall. Il faisait partie des rares autorités conviés à la salle des banquets lors de la première déclaration du chef de l'Etat.

Réputé proche de l'élite, Johnson, connu pour sa courtoisie et sa joie de vivre contagieuses, fréquente presque toutes les personnalités du pays et même hors de nos frontières. Il connait comme pas deux les cadres huppés, réservés à une certaine élite, les "high level", comme disait l'autre.



"Il est bon", comme on le surnomme, est, pourrait-on dire, un membre à part entière de ces cercles qui cultivent le goût du secret et qui restent inaccessibles au grand public. A preuve, Johnson a été récemment aperçu à Paris sur France 24 en train de dîner à la cossue place de la Concorde, juste à côté de l'Hôtel de Crillon. C'était au cours d'une prestigieuse soirée de gala réunissant le gratin de la politique, des affaires, des médias...