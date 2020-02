Arrêt sur image! La belle Natacha de l'agence Platinium

La beauté, convenons-en, n’est pas qu’une histoire d’apparence physique : la beauté est le reflet de l’âme, elle déborde du cœur.

En tous les cas, Natacha, pièce maitresse de l'agence de communication Platinium, est belle à damner le plus irréductible des "Ayatollah".



Qui plus, ceux qui côtoient Natacha s'accordent à la décrire comme une dame de valeurs. " Vous savez, une femme de qualité est une femme avec des valeurs et des fondamentaux dans la vie. Cela détermine qui elle est, quels sont ses principes et ses limites. Avoir des valeurs déterminent aussi ses capacités à percevoir celles des autres. Ses valeurs regroupent les bonnes normes qu’elle s’est fixée et qu’elle met sur un piédestal dans le but de vivre pleinement avec. Je peux résumer ainsi Natacha. Elle est valeureuse" fait savoir un des employés de Platinium. Et, notre interlocuteur de renchérir pour laisser entendre: "Elle a des qualités incroyables, machallah, c'est à dire une beauté d’esprit et de belle façon de penser et de percevoir la vie."



Une veille connaissance de Natacha abonde dans le même sens.

"C'est une femme de qualité, intelligente et cultivée. Elle aime apprendre et met aussi en avant ce qu’elle sait. Elle aime explorer de nouvelles façons de penser afin d’en apprendre davantage et voir comment elle pourrait s’améliorer. Elle est gentille et attentionnée. Elle est capable d’éprouver de la gentillesse avec autrui (que ce soit avec des inconnus ou non) et d’être attentionné avec ceux qui l’entoure sans rien attendre en retour. Elle est forte également, c'est à dire que face aux problèmes elle préfère trouver une solution plutôt que de laisser tomber. C’est aussi une femme qui sait se relever face aux échecs et aux difficultés de la vie et qui réussie à en ressortir encore meilleure et plus forte.

Elle est authentique, je veux dire par là que Natacha est sincère avec elle-même et avec les autres. Elle prône son authenticité et est heureuse et fière de vivre avec. Natacha, je l'ai vu grandir. Elle a des buts dans la vie et est passionnée. La vie est vécue pour avancer, changer, explorer, profiter etc. Avoir une passion c’est aussi faire vivre une partie de soi à travers celle-ci et de se donner à fond pour ce qu’on aime.