Cette étude scientifique américaine publiée dans la revue Stroke qui disait que les accidents vasculaires cérébraux (AVC) accélèreraient le vieillissement de 8 ans n'a pas tout faux!

Les images de dakarposte du chef de l'Etat Gabonais Aly Bongo, qui a bizarrement vieilli, confirment, pourrait-on dire, les résultats de cette étude de chercheurs de l'Université du Michigan (Etats-Unis) . Qui ont réalisé une étude avec 4 900 personnes âgées de 65 ans ayant eu un AVC. Pour établir le lien entre AVC et vieillissement du cerveau, ils ont comparé des tests cognitifs réalisés avant et après l'accident.



Les résultats de cette étude révèlent que l'AVC a un vrai impact sur le déclin cognitif. Les scientifiques "Yankee" ont constaté que tous les individus sont touchés de la même façon par ce déclin et que les réponses aux tests sont plus mauvaises après l'accident. En effet, l'AVC accélèrerait le vieillissement cérébral de 8 ans et toucherait plus particulièrement la mémoire et la vitesse d'exécution.