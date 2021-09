Arrêt sur image! Le responsable de l'APR à Bambey, Elhaj Dia, à la Mecque

Comme vous le voyez sur cette image, le jeune "Apériste", qui n'est plus à présenter, accomplit sa Omra à la Mecque.



Elhaj Dia, loin d'être une tête de linotte, a certainement compris que l’obligation de la Omra a été prescrite au même titre que celle du Hajj pour les personnes qui en ont la capacité financière et physique au moins une fois dans sa vie.



Pour ceux qui l'ignorent, il nous incombe de vous énumérer les mérites de cet acte de spiritualité. Littéralement Omra signifie " visite" de la maison sacrée de Dieu et le faire en état de sacralisation (ihram). Ce voyage s’accompagne de nombreux rites avec le tawaf autour de la Kaaba, les aller et retour entre les monts Safa et Marwa…



"Yalla naa Yalla nangou gnaan l'homme fort de Bambey!"