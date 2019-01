Arrêt sur image! Qu'est ce qui peut bien étonner Me Dior Diagne ?

La question vaut son pesant d'or. Connue comme une dame qui sait maîtriser ses émotions, ceux qui ont eu rencontrer ou côtoyer Me Dior Diagne s'accordent à dire qu'elle est calme, posée, pieuse mais surtout bien éduquée. Cette illustre fille de feu Ousmane Diagne a, de tous temps, eu des normes, des buts et rien ne peut l'arrêter lorsqu'il s'agit d'atteindre ses objectifs. Avec ses entrées un peu partout et à des niveaux jusque-là insoupçonnés, jamais elle ne cherche à être malpolie ou irrespectueuse envers les gens. Influente comme pas deux , cette dame, qui s'efforce de passer inaperçue, n'enfonce pas un pieu dans le cœur pour être efficace. Accessible, dotée d'une ouverture d'esprit, Me DIOR Diagne, loin d'être une tête de linotte est d'une générosité sans commune mesure. Cependant, elle sait rester ferme. Bref, l'avocate de renom sait ce qu'elle veut et où elle va.