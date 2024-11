Arrêté à l’Aibd : Samuel Sarr contre-attaque

Samuel Sarr devrait faire face aux enquêteurs de la Section de recherches de Colobane, ce lundi 25 novembre. Il a été arrêté à l’Aibd vendredi dernier, alors qu’il rentrait d’un séjour à Dubaï, et placé en garde à vue le même jour.



L’ancien ministre de l’Énergie de Abdoulaye Wade fait l’objet d’une plainte pour abus de biens sociaux déposée par Moustapha Ndiaye, un de ses cinq associés dans le projet de centrale électrique West african energy (Wae). Selon L’Observateur, le montant en jeu porterait sur 2 milliards de francs Cfa et non 8 milliards comme annoncé.



Samuel Sarr n’entend pas rester les bras ballant. Le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) annonce que le directeur général de Wae prévoit en effet de porter plainte à son tour. La source renseigne que la première vise Moustapha Ndiaye, son accusateur, pour «usurpation de titre».



Selon L’Observateur, l’ancien ministre reproche à son associé de continuer d’arborer la casquette de Président du Conseil d’administration (Pca) de Wae alors que celle-ci lui a été retirée le 3 février dernier pour être attribuée au directeur général de la Senelec, Papa Demba Bitèye, l’ancien, puis Papa Toby Gaye, l’actuel.



Le journal de Gfm rapporte que Samuel Sarr va saisir la justice aussi pour «faux et usage de faux en écriture privée» et «association de malfaiteurs». Ces griefs visent le commissaire aux comptes Makha Sy, le patron de Senico, Abdoulaye Dia, et Tahirou Mbaye du cabinet Mazar.













































































seneweb