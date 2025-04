Arrêté par la police de Golf-Sud : L'agent de sécurité P. M. Ndongue avait violé une déficiente mentale

Le quinquagénaire P. M. Ndongue, est dans de beaux draps, soupçonné de viol sur une déficiente mentale. Cet agent de sécurité fréquentait le restaurant de M. D., qui est aussi la sœur de la victime où il a fait sa connaissance. C'est dans ces circonstances qu'il a profité pour emmener la dame âgée de 37 ans dans sa chambre sise à l'Unité 6 des Parcelles-Assainies, dans la soirée de la fête de la Korité. Il l'a alors violée, selon la version de la fille confirmée plus tard par le mis en cause.



À son retour à la maison, elle a narré sa mésaventure à sa sœur. Cette dernière a porté plainte au commissariat de Golf-Sud contre P. M. Ndongue. Le commissaire Mame Arona Ba a réquisitionné les services d'un gynécologue de l'hôpital Dalal Jamm. Après examen, le rapport médical a établi la thèse de l'agression sexuelle, selon des sources de Seneweb proches du parquet. Une mission à agent dépêchée aux Parcelles-Assainies a permis de cueillir le suspect qui a été conduit dans les locaux de la police de Golf-Sud.



Lors de son premier interrogatoire, P. M. Ndongue a tenté de nier les faits de viol. Pour sa défense, il a déclaré avoir eu l'intention d'emmener la déficiente mentale chez lui, mais s'est ravisé. Cependant, la prétendue victime de viol a décrit la chambre du suspect, en indiquant même l'emplacement d'un canapé. Ainsi confronté, l'agent de sécurité P. M. Ndongue a fini par tout avouer : "J'ai conduit la dame dans ma chambre où j'ai entretenu des rapports sexuels avec elle."



Suffisant pour qu'il soit placé en garde à vue pour viol sur une déficiente mentale. Au terme de l'enquête, le mis en cause a été présenté vendredi dernier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



































