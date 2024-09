Arrêté par le commissariat de la Médina , ce que l'on sait de "l'affaire Ada Fass"

Le lutteur Ada Fass sera présenté dans les prochaines heures au maître des poursuites , c'est à dire le procureur de la République pour coups et blessures volontaires contre le gérant du bar-resto Keur Mbaye Dia . Du moins, sauf revirement.



Selon des informations de Dakarposte, en compagnie du lutteur Pokola et un nommé Habib, il s'est présenté tard dans la soirée de ce mardi à la devanture de ce resto situé en face du commissariat de la Médina. Pour on ne sait quelle raison, les préposés à la sécurité, qui ont certainement reçu des instructions à son encontre, lui ferment la porte au nez. Ada et cie ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont alors lynché le gérant. Qui, aux dernières nouvelles, a été blessé.

Ada Fass et ses potes sont vite arrêtés par des limiers du commissariat de police de la Médina appelés à la rescousse.



Le trio passe la nuit à la police mais seul Ada Fass , pointé du doigt comme l'instigateur, a été finalement placé en garde à vue.





Affaire à suivre...





