Arrêté pour vols de téléphones et poursuivi par ...60 plaignants, le bienfaiteur des chanteurs Sidy Diop et Ibro Nadio (Lat Thiam) écope de ...5 ans de prison...Le receleur Pape Alioune Ndiaye condamné à 6 mois de réclusion

Pris la main (ou plutôt la bouteille) dans le sac, le duo d'héritiers d'Arsène Lupin a été lourdement condamné par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



En effet, des informations fiables en possession de dakarposte, il ressort que Lat Thiam et Pape Alioune Ndiaye ont été condamnés respectivement à cinq ans et six mois de prison.





Pour la gouverne de ceux qui n'on pas suivi le train de l'actualité, le sieur Lat Thiam, chanté par Sidy Diop et Ibro Nadio pour ses largesses (la vidéo postée en dit long), est tombé récemment.

Une prouesse à l'actif des perspicaces limiers du commissariat de police de la Médina.



Il n'est pas le seul à tomber dans la nasse de Dame Justice. Son receleur répondant au nom de Pape Alioune Ndiaye, se disant marchand au marché Colobane, est également cravaté.



Chose cocasse: le duo de chapardeurs, "spécialistes des IPHONES", est poursuivi par soixante plaignants.