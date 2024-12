Art ASSEMBLÉE NATIONALE | LE PRÉSIDENT MALICK NDIAYE SALUE LE TRAVAIL DES DÉPUTES DANS L’ADOPTION DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2025

Après une semaine de travaux intensifs, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire élargie de l’Assemblée nationale a bouclé, ce dimanche, l’examen et l’adoption des projets de budgets de tous les ministères, ainsi que du Projet de Loi de Finances 2025. À cette occasion, le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Malick Ndiaye, a adressé des remerciements appuyés aux députés et à toutes les parties prenantes pour leur dévouement exemplaire.



Dans un calendrier particulièrement serré, la Commission a examiné et adopté successivement les budgets des différents ministères. Samedi 21 décembre 2024 : Adoption des budgets des ministères de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, de l’Économie, du Plan et de la Coopération, ainsi que du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions. Dimanche 22 décembre 2024 : Validation des budgets des ministères des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, des Forces armées, de la Santé et de l’Action sociale, des Finances et du Budget. Ce même jour, les Dépenses communes et le Projet de Loi de Finances 2025 ont également été adoptés.



Le Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Malick Ndiaye, a tenu à féliciter les députés pour leur engagement et leur sens élevé de la République. Il a salué leur capacité à travailler sous pression tout en produisant des résultats de qualité. « Je remercie chaleureusement l’ensemble des députés pour leur dévouement et leur engagement exemplaires, malgré les délais serrés. Leur sens élevé de la responsabilité et de la République ont permis l’adoption de ce budget crucial pour notre pays. »



Monsieur Ndiaye a également adressé des remerciements au personnel administratif de l’Assemblée pour leur soutien indéfectible et leur professionnalisme tout au long des travaux.



Dans son allocution, le Président de l’Assemblée nationale a également félicité les ministres et leurs équipes pour leur disponibilité et leur collaboration avec les députés, permettant ainsi une compréhension approfondie des priorités budgétaires.

























Rts