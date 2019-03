Assemblée : Madické Niang rend le tablier

La procédure enclenchée pour le déchoir de son mandat de député n'a plus de sens. Me Madické Niang, qui avait déjà rendu son poste de président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie au Parti démocratique sénégalais (Pds), vient de poser un autre acte.

Selon L'Observateur, le leader de la coalition Madické 2019 dépose, aujourd'hui, sa lettre de démission de son poste de député sur la table du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Pour rappel, Madické Niang était candidat à la présidentielle.