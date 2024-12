Assemblée Nationale: Abdou Mbow s’oppose à l’achat de véhicules pour députés

Le premier, membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, a vertement taxé la majorité, le qualificatif de « beaux haut-parleurs ». Selon lui, « le gouvernement de Ousmane Sonko a beaucoup parlé pour conquérir ce pays, mais il est maintenant temps de passer à l’action et de cesser d’enchaîner des phrases comme : « ceux qui étaient là…. l’heure n’est plus aux discours, mais au travail. »



Le parlementaireen a profité pour dénoncer l’acquisition des véhicules destinés aux députés, actuellement en discussion en commission parlementaire. « Il faut se concentrer sur la résolution des difficultés des Sénégalais au lieu d’utiliser les fonds publics pour acheter des voitures aux députés. L’évaluation des politiques publiques, c’est pour bientôt », a-t-il affirmé.



La majorité n’a pas tardé à réagir. Le député Guy Marius Sagna a répondu avec virulence à son collègue : « Nous n’avons pas de leçon à recevoir des voleurs de la République, de deniers publics. Je vous rappelle que, par votre incompétence et vos magouilles, les travailleurs de La Poste peinent encore à percevoir leur salaire. . Tout cela, c’est à cause de Ciré Dia. Alors sachez que nous allons redresser ce pays », a t-il promis.













































































































Rewmi