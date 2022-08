Assemblée générale de l’amicale des inspecteurs du trésor : Mamadou Diop rempile pour deux ans

L’inspecteur principal du trésor et receveur percepteur municipal de Dakar, Mamadou Diop, a été réélu pour deux ans à la tête de l’Amicale des inspecteurs du trésor à l’issue d’une assemblée générale tenue le week-end à Saly-Portudal. Lors de l’ouverture du démarrage des travaux, il est revenu sur la mission de l’association.



A l’en croire, elle consiste «à accompagner la direction de la comptabilité publique et du trésor et le ministère des finances et du budget dans le cadre de leur politique sectorielle». Selon ses propos, «l’amicale les accompagne dans la formulation des politiques publiques».



Pour lui, l’amicale a une vocation sociale, celle d’assister ses membres en vue de créer les conditions d’épanouissement des inspecteurs du trésor. Pour lui, la retraite complémentaire peut constituer un instant de précarité à tort ou à raison car, il ne devait pas l’être. Il a révélé la démarche consistant les inspecteurs du trésor dans de meilleures conditions de travail pour qu’ils puissent être dans des conditions loin de la précarité, une fois à la retraite.



En ce sens, il a fait part de l’accompagnement du ministre des finances et du budget dans une préoccupation de l’ensemble des structures de la direction générale à savoir la sécurisation des postes comptables. Mamadou Diop a fait aussi part du travail accompli en relation avec les syndicats et d’autres organisations avec le partenariat social de la direction générale. Sur les défis qui les attendent, le président Diop a avancé l’espoir de voir un jour payer l’impôt dans sa propre maison sans se déplacer. Le fait est de nature à contribuer à la fin des longues queues occasionnant des pertes de temps.















































































Sud Quotidien