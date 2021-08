Assemblée générale élective : Voici les nouveaux membres du comité exécutif de la FSF...

Les trois représentants des clubs de la Ligue 1 dans le Comité Exécutif sont : Seydou SANÉ (Casa Sport), Ameth TINE (AS Douanes) et El Hadji Amadou WADE (Stade de Mbour.) En ligue 2, Ousmane Thiané Sarr et Omar Samb ont été choisis à l'issue de l'AG élective, l'ancien arbitre international sénégalais, Malang Diédhiou, reste à la commission des arbitres...



Président : Me Augustin Senghor

1er vice-président : Djibril Wade

2e vice-président : Abdoulaye Sow

3e vice-président : Mame Adama Ndour

4e vice-président : Amadou Kane

5e vice-président : Kosso Diané

6e vice-président : Cheikh Seck



Malang Diédhiou (Association des arbitres)

Seyni Ndir Seck (foot féminin)

Babacar Ngom (Association des

médecins du sport du Sénégal

Omar Guèye Ndiaye (Représentant football spécifique)

Yaye Baldé (Ligues régionales)

Pape Sidy Lo (Ligues régionales)

Serigne Malick Thiam (Ligues régionales)

Abdoulaye Fall (Ligues régionales)

Seydou Sané (Ligue 1)

Ameth Tine (Ligue 1)

Amadou Wade (Ligue 1)

Ousmane Thiané Sarr (Ligue 2)

Omar Samb (Ligue 2)

Abdoulaye Cissé (Foot Amateur)

Mohameth Samb (Foot Amateur)

Mamadou Ndiaye (Foot amateur)

































dakaractu