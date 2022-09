Assemblée nationale : Barthélémy Dias annonce une proposition de loi contre le 3ème mandat après le Maga

Sur sa page Facebook, le député-maire Barthélémy Dias, a fait une déclaration sur la journée d'hier et annonce une proposition de loi contre le 3e mandat après le Magal de Touba. L’Honorable Député-Maire Barthélémy Dias donne sa version des faits sur les échauffourées constatées lors du vote du poste de président de l’assemblée nationale.

Il a appelé le peuple à envahir l’Assemblée nationale le jour du vote contre le 3e mandat après le Magal de Touba.



Aussi, Barthélémy Dias promet l’enfer à Macky Sall, son gouvernement et à ses députés. Le député-maire de Yewwi Askan Wi en a profité pour s’en prendre aux « intellectuels de clavier » et aux « opposants mannequins » et « donneurs de leçon » de morale.

































dakaractu