Assemblée nationale : Ismaïla Diallo démissionne de son poste de 1er Vice-Président

Dans un message, le parlementaire justifie sa décision par "un esprit de responsabilité et de fidélité à mon engagement". Ismaïla Diallo adresse ses remerciements à ses collègues députés pour "leur confiance, leur collaboration et les échanges fructueux" durant son mandat au perchoir. Il exprime également "sa gratitude au peuple sénégalais pour son soutien constant".



Le démissionnaire précise qu’il conserve son mandat parlementaire. "En tant que député, je continuerai à porter la voix de nos concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement", écrit-il.



Ismaïla Diallo termine son message en adressant "ses vœux de plein succès" au Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, "dans l’accomplissement de sa mission à la tête de notre institution".



















































igfm