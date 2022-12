Assemblée nationale : Le projet de budget 2023 du ministère du pétrole et des énergies est arrêté à 313 635 494 056 FCFA avec une baisse de plus de 500 milliards par rapport à 2021-2022

Le projet de budget 2023 du ministère du pétrole et des énergies est soumis à la représentation nationale en séance plénière ce vendredi. C’est la ministre Aïssatou Sophie Gladima qui fait face aux parlementaires ce matin. Son budget pour l’année 2022-2023 est arrêté à 313 635 494 056 FCFA. Il est scindé par programmes : optimisation du système d'offre d'électricité, électrification rurale et Énergies renouvelables et la sécurisation et l’approvisionnement en hydrocarbures et combustibles domestiques, pilotage, coordination et gestion administrative. La séance est présidée par la vice-présidente, Aïssatou Sow Diawara.

Le budget précédent, pour rappel, était arrêté à 817.883.384.320 FCFA. Une baisse considérable de 504 247 890 264 francs CFA.